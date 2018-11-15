Украина может рассчитывать на ужесточение санкций против России из-за "выборов" на Донбассе - вице-премьер

По мнению вице-премьер-министра, такое поведение России получит общее жесткое осуждение.

Украина может рассчитывать на введение новых более жестких санкций со стороны ЕС против России из-за незаконных "выборов" на оккупированной территории Донбасса, которые состоялись 11 ноября.

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Об этом журналистам сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Клипмуш-Цинцадзе.

"Я рада, что наши коллеги из ЕС ставят это на повестку дня (организацию Россией "выборов" на оккупированной территории - УНИАН). Я надеюсь, что такое поведение России получит общее жесткое осуждение. Я убеждена, что, во-первых, это снимает вопрос о том, чтобы каким-то образом смягчить санкции против РФ,как отдельные политики в странах-членах ЕС позволяли себе говорить. И я убеждена, что мы можем рассчитывать на более жесткие санкции со стороны Европейского Союза к Российской Федерации", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности, вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.

В НАТО заявили, что так называемые "выборы", которые состоялись 11 ноября в группировках "ДНР" и "ЛНР", являются частью гибридной войны Кремля против Украины.

В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям.