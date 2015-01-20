Профком ГП «Укрспирт» попросил Кабмин прекратить банкротить предприятие, приносящее доходы в бюджет

По информации Главного управления Госфискальной службы в Киевской области ГП «Укрспирт» оплатил 187,2 млн. грн. в бюджет страны, сообщает РБК-Украина.

«Нам сложно оценить заявление Министерства аграрной политики и продовольствия о, якобы, найденных долгах по уплате налогов на сумму более 400 млн гривен, иначе чем введение в заблуждение и манипуляция цифрами, ведь озвученные 400 млн. грн, это все бюджетные обязательства «Укрспирта» за последние два года, в том числе и из предъявленного обвинения в растрате предыдущему руководству компании, напоминаем, что Михаил Лабутин возглавил предприятие только летом 20014 года», - отмечается в заявлении профкома ГП «Укрспирт».

Ранее руководство «Укрспирта» уже обращало внимание медиа и общественности на то, что Государственная фискальная служба незаконно оштрафовала компанию на 900 млн. грн. и своими действиями блокирует работу спиртовых заводов. Как утверждают в профкоме ГП «Укрспирта», «по состоянию на начало января 2015 г. пеня по штрафам продолжает расти, заводы частично приостановили отгрузку спирта, начались задержки по выплатам зарплат, растет задолженность перед поставщиками сырья и пр. Но чиновники продолжают инициировать десятки проверок и криминальных дел, чтобы окончательно заблокировать работу ГП «Укрспирт», таким образом искусственно доводя предприятие до банкротства».

ГП «Укрспирт» - это очень прибыльный и перспективный государственный бизнес. Во II и III кварталах 2014 года чистая прибыль компании составила 27,7 млн грн, против 2,4 млн грн за аналогичный период 2013 года, то есть она была увеличена более чем в 11 раз. И это без Луганской, Донецкой области и Крыма, которые потребляют львиную долю алкогольной продукции.