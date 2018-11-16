Налоговая культура и фискальные реформы: Демченко приглашает киевлян на форум

В столице 20 ноября состоится Киевский налоговый форум-2018, который станет открытой площадкой для общественного диалога о реформировании системы ГФС.

Мероприятие организовано Главным управлением Государственной фискальной службы в столице совместно с Киевской городской государственной администрацией.

«Мы дифференцировали дискуссии таким образом, чтобы каждый участник имел возможность сосредоточиться на наиболее актуальных для себя темах. Столичная фискальная служба является вполне открытой для киевлян, а потому мы приглашаем приобщаться к форуму, принимать активное участие в обсуждении и задавать нашим экспертам как можно больше вопросов», - отметила начальник киевского управления ГФС Людмила Демченко.

По ее словам, в рамках форума будут работать три дискуссионные панели. В частности, первая дискуссионная панель будет посвящена текущему состоянию налоговой культуры в Киеве, реформам, автоматизации сервисов и процессов, а также имеющимся IT-решением. Участники второй обсудят налоговую политику в столице: новации в налогообложении земли и имущества, администрирование местных налогов, декларирование доходов и налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимости. Третья платформа будет касаться новаций законодательства в сфере трансфертного ценообразования, проблем размывания базы налогообложения, рисков предприятий, работающих на международных рынках, налоговых споров во время проверок контролируемых операций.

Участие в форуме примут депутаты Верховной Рады Украины, Киевского городского совета, представители Министерства финансов, ГФС, ученые, аудиторы, эксперты-юристы, представители международных организаций, бизнеса и общественности, налогоплательщики.

Киевский налоговый форум состоится в здании комплекса «Mercure Congress Centre» по адресу: Киев, ул. Вадима Гетьмана 8/26, 5 этаж. Участие бесплатное. Регистрация и дополнительная информация на сайте.