Кабмин упростил ввоз в Украину агрохимикатов для научных исследований

Правительство отменило обязательное согласование с Минагропродом и Министерством здравоохранения выдачи разрешения на ввоз, а также необходимость получения дубликата разрешения.

Кабинет министров Украины упростил ввоз на территорию Украины незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов для проведения государственных испытаний и научных исследований, а также обработанного ними семенного материала.

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Соответствующее постановлении Кабмина №958 от 14 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Правительство усовершенствовало процедуру выдачи разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов, которые используются для проведения государственных испытаний и научных исследований, а также обработанного ними семенного (посадочного) материала" - говорится в пояснительной записке.

Постановлением предусмотрена отмена необходимости согласования выдачи разрешения на ввоз с Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством здравоохранения Украины, и исключение необходимости получения дубликата разрешения.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство упростить государственную регистрацию средств защиты растений при ввозе и использовании их в Украине.

В октябре Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предложила возобновить государственное регулирование использования и оборота средств защиты растений с целью предотвращения распространения фальсификата на украинском рынке удобрений.