Цукерберг заявил о работе Facebook «в условиях войны»

Новый подход Цукерберга вызвал «беспрецедентную смуту» в Facebook, из-за чего несколько ключевых топ-менеджеров ушли из компании.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в июне провел совещание с 50 топ-менеджерами компании и заявил им, что соцсеть находится «в состоянии войны», в связи с чем он намерен управлять компанией соответствующим образом.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, Цукерберг сказал, что «в мирное время руководители могут не спешить с принятием ключевых решений», но сейчас, когда Facebook «находится под давлением законодателей, инвесторов и сердитых пользователей», ему надо действовать более решительно.

В частности, Цукерберг считает, что в 2018 году Facebook недостаточно быстро реагировала в сложных ситуациях. Поэтому, как пишет WSJ, глава соцсети требует от топ-менеджеров «ускорить прогресс» в решении возникающих проблем, в числе которых он назвал замедление роста пользователей и обеспечение безопасности платформы. Помимо этого он выражал недовольство тем, как соцсеть справлялась с обрушившимися на нее волнами критики, передает "Коммерсант".

По информации WSJ, новый подход Цукерберга вызвал «беспрецедентную смуту» в Facebook, из-за чего несколько ключевых топ-менеджеров ушли из компании. В частности, появилась «напряженность в отношениях» Цукерберга с операционным директором компании Шэрил Сэндберг, утверждают собеседники издания.

В ноябре Facebook оказалась в центре скандала после статьи The New York Times, по информации которой соцсеть занималась публикацией заказных статей против конкурентов. Таким образом корпорация пыталась отвлечь внимание общественности от своих проблем, утверждают журналисты.