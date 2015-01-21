В Давосе сегодня стартовал 45-й Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум в 45-й раз пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января. Как ожидается, в нем примут участие порядка 2,5 тысячи бизнесменов, политиков, представителей НПО и экспертов, включая порядка 50 глав государств и правительств.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проведет в ходе Всемирного экономического форума в Давосе ряд двухсторонних встреч, посвященных финансовым и оборонным вопросам.

"У Президента планируется достаточно плотный график, как в выступлении на самом форуме, так и в двусторонних встречах, которые будут посвящены вопросам финансовым и вопросам безопасности и обороны... Уже сейчас могу подтвердить 10 двухсторонних встреч, и это будет очень серьезный график", - заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый.

Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) – международная неправительственная организация. Возникновение ВЭФ относится к 1971 году, когда в Женеве прошел симпозиум, собравший более 400 руководителей ведущих европейских компаний. С 1971 года по 1986 год организация называлась "Европейский форум менеджмента" (European Management Forum).

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Как пишет Прайм, на первых встречах форума обсуждались главным образом вопросы улучшения позиций Западной Европы в конкурентной борьбе. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран. В середине 1970-х годов в Давос стали приглашать влиятельных людей со всего мира (членов правительств и лидеров бизнеса), и уже в следующем десятилетии форум приобрел статус одного из главных событий года.

Членами Форума являются около одной тысячи крупных компаний и организаций из более чем 50 стран мира

Типичная компания - член форума имеет оборот более пяти миллиардов долларов.

Основатель и бессменный руководитель (президент) Форума - профессор бизнес-администрирования Женевского университета Клаус Шваб.

Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января - начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года).

Ежегодные встречи в Давосе проводятся с целью обсуждения в неформальной обстановке важнейших политических и экономических проблем. Давос знаменит не только тем, что собирает на несколько дней наиболее влиятельных людей мира - глав государств и правительств, лидеров мирового бизнеса, видных ученых и экономистов, политологов. Он привлекателен еще и тем, что дает возможность в неофициальной обстановке встретиться политическим оппонентам.

Дискуссии в Давосе уже традиционно во многом определяют проблематику экономического года.

В рамках Форума создано и действует множество групп или клубов по профессиональным интересам, в том числе клуб крупнейших предпринимателей, группа руководителей компаний и организаций различных секторов промышленности, группа руководителей национальных исследовательских организаций, группа выдающихся деятелей искусств. В последние годы были сформированы объединения "Лидеры завтрашнего дня" и "Пионеры высоких технологий".

Основная форма работы - семинары на самые разные темы. В рамках давосских встреч проводится около 300 пленарных заседаний, семинаров и "круглых столов", а также "мини-встречи в верхах". Протоколов нет, выступления официально не фиксируются, заключительные резолюции не принимаются.

С 1979 года специалисты ВЭФ составляют ежегодный доклад "Глобальная конкурентоспособность", в котором оценивают более чем 140 стран мира по двум главным показателям — индексу потенциального роста и индексу конкурентоспособности.

В последнее время ВЭФ стал выпускать дополнительные рейтинги отдельных регионов и секторов экономики.

Помимо давосских совещаний проводятся региональные саммиты ВЭФ по Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке.