Порошенко сегодня выступит в Давосе и встретится с главой МВФ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступит с докладом на Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет встречи с экономистами, политиками и предпринимателями, с которыми обсудит ситуацию в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, среди первоочередных вопросов встреч - преодоление экономического кризиса, привлечение инвестиций и внешнеполитическая ситуация.

Запланированы встречи Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кецяном. Также президент встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Планируется встреча Порошенко с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа, с которым будут обсуждены общие проекты борьбы с коррупцией.

Кроме руководителей государств президент встретится с руководителями ряда частных фондов и корпораций, которые намерены инвестировать собственные средства в украинскую экономику.

Сегодня же Порошенко выступит на сессии «Будущее Украины» в рамках форума в Давосе. Прямую трансляцию доклада можно будет посмотреть на сайте Всемирного экономического форума по ссылке: http://www.weforum.org/sessions/summary/future-ukraine-1. Начало мероприятия - в 16.30 по украинскому времени.

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Также президент встретится с главными редакторами и журналистами ведущих мировых изданий и примет участие в прямых эфирах на каналах Bloomberg Europe TV (в 13.35) и CNN (в 17.15).