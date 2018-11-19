Власти должны трижды подумать, брать ли в пример опыт Польши в проведении медреформы – депутат

Нардеп Дубиль подчеркнул, что неэффективность медреформы, которую внедряют в Украине доказана 19-летним опытом Польши.

Нардеп считает, что медреформа не решит проблему кадров и очередей в больницах / фото УНИАН

Польша отказывается от медицинской реформы, которую внедряла 19 лет как от не эффективной. Украина наоборот, решила использовать польскую модель изменений отрасли.

Об этом в блоге для издания "Киев Власть" написал народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

"В 2018 году Польша начинает новую реформу здравоохранения. Даже не реформу, а коренное изменение организационно-правового механизма функционирования отрасли. Власти страны хотят перестроить те положения, которые сейчас собирается внедрить украинская власть", - написал Дубиль.

При этом он уточнил, что объем финансирования медицинской отрасли в Польше в 6 раз больше, чем в Украине, при том, что население стран почти одинаково. В частности, польские власти тратят на здравоохранение - 34 миллиарда долларов.

"Польша выделяет на оплату медицинского обслуживания граждан через центральный орган, аналогичный нашей Нацслужбы здоровья, больше, чем в Украине - около 20 миллиардов долларов в год (или 526 долларов на человека). Сравните с 3,3 миллиарда долларов в год (или 85 долларов на человека, из которых только 60 идет на медицинские учреждения), которые тратит Украина! И даже при таком финансировании Польша не смогла сделать функционирования медицины, особенно "первички" эффективным", - подчеркнул Дубиль

По его словам, за 19 лет реформирования соседней стране не удалось решить проблему кадров, которая существует и в Украине. Кроме того, реформа способствовала возникновению больших очередей в польских медучреждениях, что заставляло пациентов обращаться в частные заведения.

Проблемой также стало лечение поляков в стационарах по новой системе, которую планирует ввести и Украины в 2020 году. В частности, нет общего стандарта перечня и тарификации услуг, то есть, четко не определено сколько и за какое лечение должно платить государство. "И вот пациент после нескольких месяцев ожидания попадает в стационар. Здесь его начинают лечить, но не долечивает - потому что государство нерегулярно платит больнице за пребывание больного в стационаре", - пояснил Дубиль.

Депутат отметил, что в рейтинге Европейского индекса здоровья пациента за 2016 год Польша заняла 31 место из 34. "Проанализировав почти двадцатилетний опыт соседей, наша власть должна была трижды подумать - стоит ли его перенимать", - подчеркнул Дубиль

"Еще раз подчеркиваю: только конструктивный анализ и диалог способны изменить нашу медицину к лучшему. Спуск же реформы "сверху" приводит только к еще большему барьеру между чиновниками центральной власти и обычными медработниками. Страдают от этого не только врачи, но и обычные украинцы. Уверен, уже скоро у нас будет возможность вместе с лучшими экспертами и нашими медработниками начать полностью перекраивать систему здравоохранения, чтобы сделать ее действительно эффективной", - резюмировал депутат.