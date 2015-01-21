Абромавичус собирается сократить штат Минэкономразвития на 50%

Министерство экономического развития и торговли планирует сократить на 50% численность своего штата, заявил глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус на пресс-конференции 20 января.

"Я подписал согласованный с Министерством финансов документ, который предусматривает сокращение штата на 50%", - сказал министр.

Также Абромавичус отметил, что на прошлой неделе рекрутинговые специалисты провели интервью с главами всех департаментов министерства.

"Будем садиться и обсуждать, кто из этих сотрудников сможет работать в новом министерстве", - сказал глава Минэкономразвития.

По словам Абромавичуса, штат ведомства является слишком раздутым и неэффективным, что вызывает дополнительные государственные расходы и сказывается на качестве работы министерства.

Читайте такжеАбромавичус хочет продать 1251 предприятие из списка запрещенных к приватизации

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Абромавичус подписал приказ о реорганизации министерства, который существенно сокращает персонал и количество департаментов - до 15 с 24.