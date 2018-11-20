19 ноября Омеляну вернули обратно заграничный паспорт, который был ранее изъят в рамках расследования НАБУ.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян начал изучать материалы своего уголовного дела о незаконном обогащении, возбужденного против него Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

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"НАБУ завершило досудебное расследование, сейчас мы ознакомимся со всеми материалами, потом пойдем в суд, и в суде каждый будет отстаивать свою позицию: НАБУ – свою, я – свою", - сообщил министр инфраструктуры в эфире одного из телеканалов.

Он также добавил, что 19 ноября ему вернули заграничный паспорт, который был ранее изъят в рамках данного расследования НАБУ.

"Для меня большая честь быть первым министром, жизнь которого просвечена рентгеном, но то, что было найдено, это просто смешно. Одна из целей этой акции - выбить меня из рабочей колеи, но я работаю, несмотря ни на что, не сбавляя темпов", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 миллиона гривень официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 миллиона гривень.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабками в подземных переходах" и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.

14 сентября Соломенский районный суд г. Киева избрал Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства.

На Омеляна также возложен ряд процессуальных обязанностей: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями. При этом министру необходимо было сдать на хранение паспорта, в частности, заграничный.