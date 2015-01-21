Кабмин ликвидировал территориальные органы Госэнергоэффективности

Соответствующее постановление Кабмина от 14 января 2015 года опубликовано на правительственном сайте.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Госэнергоэффективности по ликвидации территориальных органов как структурных отделений аппарата госоргана.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) в ноябре прошлого года инициировало программу льготного кредитования Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения термомодернизации жилья.

По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, жилой фонд Украины является наиболее энергозатратным в Европе, а более 85% жилых домов нуждаются в реконструкции и термомодернизации. При этом Савчук выразил уверенность, что создание и кредитование ОСМД является наиболее эффективным механизмом финансирования данных работ.