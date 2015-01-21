В магазинах “Амстор” вышли на работу не более 5% работников - руководитель

Напомним, в обращении пресс-службы “Смарт-Холдинга” от 19 января говорится о приказах, которыми персонал компании “Амстор” обязывался выйти на рабочие местадо 9.00 вторника, 20 января. В противном случае “Смарт-Холдинг” грозился разорвать трудовые договора, сообщает УНН.

Подавляющее большинство сотрудников не поддались давлению и не стали соучастниками преступления, утверждает Александр Вагоровский. По его словам, большинство коллектива остается на стороне основателя сети и законно назначенного руководства.

“Ультиматум «Смарт-Холдинга» не сработал. “Амстор” не может функционировать нормально, когда магазинами управляют рейдеры, - подчеркнул АлександрВагоровский. - Решить вопросы выплаты зарплаты сотрудникам, проконтролировать выполнение договоров о поставках, а также обеспечить нормальную работумагазинов сможет только законное руководство”.

В соответствии с Кодексом законов о труде, уволить работника имеет право только законный руководитель предприятия, если сотрудник допускает систематическиенарушения трудовой дисциплины, или в случае совершения иных проступков, которые противоречат интересам предприятия.

Александр Вагоровский отметил, что в настоящее время правоохранительные органы дают правовую оценку действиям “Смарт-Холдинга”.

“Любое действие незаконно назначенных руководителей не имеет юридической силы”, - отметил Вагоровский.

“Никто из сотрудников не совершал никаких проступков. Наоборот, люди работали честно и добросовестно, а работу заблокировал “Смарт-Холдинг”, используяподдельные документы и допуская различные злоупотребления”, - подчеркнул Александр Вагоровский.

“Не верьте рейдерам и не подавайтесь на провокации. На нашей стороне закон и правда. Мы победим, наша компания вернется к нормальной работе и каждый сможет найти свое призвание в сплоченной команде “Амстор”, - обратился Александр Вагоровский к сотрудникам сети.

Напомним, 31 декабря торговые центры сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Киеве и других городах были заблокированы вооруженными людьми под руководством представителей “Смарт-Холдинга”.

Розничная сеть “Амстор” была создана в 2003 году. Оборот сети в 2013 году составил 4 млрд. грн. Сеть объединяет 37 торговых центров, из которых 17 находятся в зоне “АТО” и не контролируются менеджментом и собственниками компании.