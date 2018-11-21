Кабмин одобрил "антирейдерский" законопроект

Также правительство поддержало инициативу, согласно которой регистраторы получающие доступ к профессии, обязуются проходить квалификационный экзамен.

Кабинет министров одобрил ликвидацию регистраторов в коммунальных предприятиях, которые находятся в местном самоуправлении, а также инициативу, согласно которой регистраторы, которые получают доступ к профессии, обязуются проходить квалификационный экзамен.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Сегодня коммунальные предприятия, которые создаются по стране, открывают филиалы, которые выполняют одно регистрационное действие. Туда приезжает "самоубийца-регистратор", который совершает одно незаконное действие и исчезает. А потом владелец имущества должен идти и обжаловать это действие. Поэтому Министерство юстиции выступает с инициативой перед принятием "антирейдерского закона" убрать возможность для филиалов коммунальных предприятий совершать регистрации в реестре бизнеса и недвижимости", - выступил с инициативой министр юстиции Павел Петренко.

Также Минюст предложил одобрить инициативу, согласно которой регистраторы, которые получают доступ к профессии, обязуются проходить квалификационный экзамен.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство юстиции презентовало "Антирейдерский законопроект 3", который был разработан совместно с народными депутатами и представителями ведущих бизнес-ассоциаций.

7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "Маски-шоу стоп". Закон вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Согласно закону, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

14 февраля 2018 года Министерство юстиции предложило Кабинету министров создать Комиссию по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях, поскольку в ведомство по-прежнему поступает множество жалоб о нарушениях, несмотря на принятие закона "Маски-шоу стоп". 28 февраля правительство создало такую комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана.

В сентябре текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№ 8490).