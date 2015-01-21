Порошенко рассказал в Давосе об основных экономических реформах в Украине

Дерегуляция экономики и бизнес-процессов, сокращение расходов на государственный аппарат наряду с реальной бюджетной децентрализацией, предоставляющей широкие возможности регионам, являются ключевыми экономическими реформами в Украине на текущем этапе, заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Украины Петр Порошенко.

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«Показательно, что ключевые реформы мы реализуем в наиболее тяжелый для нас период - в период войны, - сказал он. – Однако поднять зарплаты или снизить налоги – это важно, но это не реформы. Мы существенно сокращаем бюджетные расходы, мы уменьшили бюрократический аппарат, мы решительно децентрализуем бюджет и предоставляем больше возможностей регионам».

При этом Порошенко подчеркнул, что новый парламент и правительство Украины стремятся изменить Украину, сделать ее совершенно новой, используя при этом опыт стран ЕС, Сингапура, США.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557), необходимый для принятия государственного бюджета на 2015 год.

Согласно закону, в местные бюджеты будет поступать 100% платы за административные услуги и государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость от 0 до 24 грн за квадратный метр; предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также - дотации на выравнивание фискальной платежеспособности. Кроме того, документ предусматривает отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные. По подсчетам правительства, бюджетная децентрализация позволит местным властям мобилизовать до 40 млрд грн дополнительных ресурсов.

Ранее УНИАН также сообщал, что Порошенко рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в конце января.