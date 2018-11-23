OnTaxi снизили тариф в Киеве до 29 гривень

Точная стоимость поездки известна до ее начала и в процессе измениться не может.

Сервис OnTaxi максимально снизил тариф на поездки в Киеве. Теперь в классе “Эконом” заказать авто можно от 29 гривен. Эта сумма включает стоимость подачи автомобиля и одного километра пути. Каждый следующий километр будет стоить 6 грн в черте города и 10 грн - за городом. Это один из самых низких тарифов на такси в столице.

Например, поездка от Центрального ЖД Вокзала до ТЦ Гулливер будет стоить всего 42 грн, а до Осокорков оттуда же можно доехать примерно за 100 грн в зависимости от точного адреса. Кстати, точная стоимость поездки известна до ее начала и в процессе измениться не может (если не было простоя по требованию пассажира).

Напомним, что OnTaxi - это современный сервис для заказа такси, который работает в 8 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Полтаве, Виннице и Сумах. Вызвать авто можно через мобильное приложение на Android или iOS, а также по короткому номеру 2000.