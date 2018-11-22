"Укрзализныця" проверила 23 сотрудника на детекторе лжи

При этом в пресс-службе не назвали количество сотрудников, которые попались на лжи.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" проверила 23 человека на полиграфе "Рубикон", который был закуплен в 2017 году.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"По состоянию на 29.10.2018 с применением полиграфа "Рубикон" было проведено 23 тестирования. Полиграф закупался с целью выполнения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также плановых заданий по профилактике правонарушений в области железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не назвали количество сотрудников, которые попались на лжи.

"Прохождение проверки на полиграфе "Рубикон" для работников "Укрзализныци" является добровольной процедурой, а результаты проверок - конфиденциальной информацией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на балансе "Укрзализныци" находится один полиграф.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" заключила договор об услугах по профессиональной подготовке полиграфолога за 56 тысяч гривень. 16 ноября 2017 года филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения" заключил договор с физлицом-предпринимателем о закупке полиграфа "Рубикон" модель "П-01" стоимостью 86 тысяч гривень.