В России еще на год продлили заморозку пенсий

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года.

В ходе пленарного заседания Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года.

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«За» отдали свои голоса 316 депутатов, «против» — 91, еще трое воздержались, передает РБК.

Согласно действующему закону с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. В ходе заседания в четверг, 22 ноября, ее продлили еще на год.

Принятые поправки в закон установили обязанность Пенсионного фонда «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Заморозка накопительной пенсии еще на один год согласно финансово-экономическому обоснованию закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб.

Против проголосовали фракции «Справедливой России» и КПРФ.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала принятое на пленарном заседании решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Тем не менее она подчеркнула, что продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.

В августе министр труда Максим Топилин говорил, что возвращение накопительной части пенсии может повлечь дополнительные бюджетные расходы в размере 500 млрд руб. в год.