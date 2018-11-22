Торговые площадки Китая снимают с продажи товары Dolce & Gabbana из-за расистской рекламы

Причиной тому стала серия рекламных роликов, опубликованных итальянской компанией.

Dolce & Gabbana не будет продаваться в ближайшее время на некоторых торговых площадках в Китае, включая Taobao, Tmall, Jingdong Mall, Suning Tesco, Secoo и Yoox Net-a-Porter - крупнейшего в мире онлайн-ритейлера люксовых товаров.

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Причиной тому стала серия рекламных роликов, опубликованных итальянской компанией в конце прошлой недели. В них китайская модель пытается есть спагетти, пиццу и канноли при помощи палочек, передает kommersant.

Ролики вызвали волну негодования китайских пользователей и стали самой обсуждаемой темой в соцсети Weibo. Китайские граждане сочли рекламу расистской и сексистской. В результате компания была вынуждена отменить свой показ в Шанхае, запланированный на эту среду.

Ситуацию усугубили и расистские комментарии, появившиеся на страницах официального аккаунта D&G, а также самого Стефано Габбана. В компании заявили, что оба аккаунта были взломаны хакерами и принесли свои извинения китайским пользователям.