В США «черная пятница» побила рекорды по онлайн-продажам

По сравнению с прошлым годом количество онлайн-продаж в «черную пятницу» в США увеличилось на 23,6%. В целом через интернет-магазины американцы приобрели в этот день товары на $6,22 млрд.

В «черную пятницу» — день крупных распродаж, который стартует за отмечаемым в Соединенных Штатах Днем благодарения, — американцы приобрели в онлайн-магазинах продукты и товары на сумму $6,22 млрд.

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Об этом со ссылкой на исследование специалистов Adobe Analytics сообщает телеканал CNBC News, передает РБК.

Это, как отмечают эксперты, на 23,6% больше, чем год назад. Таким образом, «черная пятница» в этот раз установила в США новый максимум по онлайн-продажам, пришли к выводу исследователи. Сведения, как поясняет телеканал, отражают ситуацию по покупкам в 80% лучших американских интернет-магазинов, таких как Amazon и Walmart.

Однако это не все рекорды, которые были побиты 23 ноября. В этом году пятница после Дня благодарения стала первым днем в истории, в ходе которого 33,5% от выручки всех интернет-магазинов в США (более $2 млрд) были получены в результате покупок с мобильных устройств, заметили в Adobe Analytics. В прошлом году эти показатели, по их данным, оценивались в 29,1%.