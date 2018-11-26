Действия НАБУ против генерала Павловского вредят обороноспособности страны – Фриз

Дело против руководства Министерства обороны, в частности, заместителя министра Игоря Павловского, должно быть закрыто.

Действия НАБУ против заместителя министра обороны Украины, генерала Игоря Павловского вредят обороноспособности страны и должны быть прекращены.

Об этом заявила министр по делам ветеранов, экс-член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, комментируя информацию о возобновлении расследования дела по закупке Министерством обороны топлива в 2016 году.

"Было бы логичным закрыть это дело. Насколько я знаю из предыдущей информации, которую мы получали еще в Комитете по этому вопросу – подозрения, которые были выдвинуты, не имели никакого качественного обоснования и аргументации. То есть были бесфактажными. И именно поэтому они рассыпались в суде. И именно поэтому не дошло до каких-то обвинительных приговоров", - отметила министр.

Ирина Фриз подчеркнула, что правоохранительные органы Украины, в частности, новые антикоррупционные, любят заниматься самопиаром, чем наносят государству ущерб.

"Я не исключаю, что определенные служащие, которые должны заниматься профессиональным подготовкой материалов и собирать доказательства, занимаются самопиаром, ведь видят себя уже в политике, а не в тех направлениях, за которые они должны отвечать. Там были нанесены убытки, потому что после огласки этого обвинения Минобороны не хотело даже заключать последующие контракты", – рассказала бывший член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны.

Ирина Фриз также выразила мнение, что даже если дело против руководства Минобороны не закроют, оно само рассыплется в суде. Одновременно министр отметила, что это дело вредит обороноспособности Украины.

"Учитывая то, что это дело, условно говоря, тогда рассыпалось, я не уверена, что они нашли нечто такое, что даст им возможность хотя бы дойти до суда. Но в любом случае это наносит ущерб Министерству обороны, это наносит вред руководящему аппарату и, соответственно, не способствует тому, чтобы оно работало слаженно и эффективно", – резюмировала министр по делам ветеранов.

Напомним, осенью 2017 года высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины выдвинули подозрения в растрате государственных средств при закупке топлива. О завершении досудебного следствия по этому делу НАБУ объявило еще 28 марта 2018 года. Однако в сентябре суд признал недействительным акт Государственной аудиторской службы о проверке Минобороны, на котором базировалось обвинение. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура решила возобновить следствие.

Сам заместитель министра обороны Игорь Павловский подчеркивает, что в тот период 2016 года Минобороны закупило самое дешевое топливо в Украине среди всех закупок всех ведомств, даже дешевле самого НАБУ.

"В Минобороны топливо мы купили дешевле, чем НАБУ, примерно от 500 до 2 200 гривен за тонну! Наконец, в этом году торги отменили. Не стали повышать цену. Переторгували. Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставках топлива составляет 362 млн гривен, с учетом, что 220 вернули в бюджет, потому что торги не состоялись. Это цена того, что разорваны выгодные сделки и зашли новые поставщики, которые перестраховывают риски, потому что знают, что к ним могут прийти правоохранители! Вот такой результат", - рассказал Игорь Павловский в интервью Цензор.Нет.