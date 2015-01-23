Боевики захватили филиал Центробанка Ливии со $100 млрд

Военизированные отряды боевиков, подчиняющиеся отставному генерал-майору Халифе Хафтару, в среду, 21 января, атаковали отделение ливийского ЦБ в городе Бенгази.

В четверг, 22 января, по данным издания New York Times (NYT), боевики установили полный контроль над отделением Центробанка, передает Вести.Экономика.

В 2013 году ЦБ Ливии объявил, что с начала войны в стране с 2011 г. валютные резервы сократились с $321 млрд до $113 млрд. Об этом, в частности, сообщало агентство Al Monitor.

Как сообщает NYT, в захваченном отделении центробанка в Бенгази хранилась экспортная выручка от продажи нефти, а также валютные резервы Ливии в общем объеме около $100 млрд.

В статье Libyan Fighters Seize Benghazi Branch of Central Bank также отмечается, что Ливийский Центробанк был "одним из последних действующих институтов государственной власти в Ливии".