Основатель Alibaba вступил в Коммунистическую партию Китая

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма состоит в Компартии Китая.

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма состоит в Коммунистической партии Китая. Когда именно он вступил в партию – не уточняется.

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Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на официальную газету компартии "Жэньминь жибао".

Издание опубликовало список из 100 человек, которые внесли выдающийся вклад в политику реформ и открытости – программу экономических реформ правящей партии. В нем отмечалось, что Ма состоит в компартии Китая. Под его руководством Alibaba Group вошла в десятку крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации и превратила Китай в ведущего мирового игрока в области электронной коммерции, интернет-финансов и облачных вычислений, отмечает "Жэньминь жибао".

В перечне также есть бизнесмены Пони Ма из Tencent Holdings и Робин Ли из Baidu, но состоят ли они в партии – не уточняется. Политическая принадлежность не влияет на процесс принятия бизнес-решений в компании, заметил пресс-секретарь Alibaba на запрос Reuters: "Мы следуем всем законам и правилам в тех странах, где работаем".

Справка УНИАН. По состоянию на 2016 год члены КПК уплачивают взносы в партийную кассу. С заработка менее 3 тысяч юаней (около 456 долларов) в месяц уплачивается 0,5%, а с заработка более 3 тысяч юаней в месяц - 2%.

При этом средняя зарплата в Китае в 2017 году составила 1050 долларов в крупных городах и 450 долларов – в провинциях.