ООН: мировая экономика ежегодно теряет $200 млрд от стихийных бедствий

Такие цифры приводятся в послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю десятой годовщины принятия Рамочной программы по смягчению последствий стихийных бедствий, пишет «Зеркало недели».

Программа была принята как ответ на цунами в Индийском океане - в 2004-м году подводное землетрясение в Индийском океане вызвало сильнейшую волну цунами, которая обрушилась на побережье - от Индонезии до Сомали - и унесла жизни примерно 227 тысяч человек.

"В этот день десять лет назад, буквально через четыре недели после цунами в Индийском океане… представители 168 государств–членов ООН собрались в Кобе, префектура Хего, Япония, и приняли глобальный план действий по управлению рисками, связанными с стихийными бедствиями…", - говорится в послании.

Генсек ООН подчеркнул, что с тех пор были приняты серьезные меры по смягчению последствий стихийных бедствий.

"Тысячи людей живы сегодня благодаря совершенствованию систем раннего предупреждения, улучшению служб прогноза погоды, укреплению систем информирования об опасности и изучения природы стихийных бедствий", - отметил Пан Ги Мун.

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Вместе с тем, признает он, в этой сфере еще много нерешенных задач. Со времени принятия в январе 2005 года Рамочной программы действий были зарегистрированы 3400 стихийных бедствий - землетрясений, наводнений, ураганов и других катастроф, которые привели к гибели 750 тысяч человек. Около 90% всех эти фатальных случаев приходятся на страны с низким и средним уровнем развития.