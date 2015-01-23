Поставщики «Амстора» обеспокоены расхищением товарных запасов в магазинах, захваченных «Смарт-Холдингом»

Об этом в интервью “Главкому” заявил руководитель розничного бизнеса сети Александр Вагоровский.

По его информации, на момент рейдерского захвата товара в сети оставалось на 150 млн. грн.

«Нас волнует дальнейшая судьба товарных остатков. Есть сведения, что они распродаются, а куда идут вырученные деньги – неизвестно», - сказал Вагоровский в интервью.

Он также напомнил, что по факту захвата магазинов сети «Амстор» продолжается расследование, счета арестованы и никакой хозяйственной деятельности рейдеры вести не могут. Иными словами, поставленный товар расхищается, посетовал руководитель сети.

«Наши партнеры, с которыми мы выстраивали отношения более 10 лет, оказались в заложниках у рейдеров, как и мы. А это 617 украинских компаний, из которых три четверти - производители. Зависли оборотные средства – а это инвестиции, рабочие места, зарплаты. Не исключаю, что будут обращения поставщиков в правоохранительные органы по поводу украденного», - отметил Александр Вагоровский.

Вместе с поставщиками разрешения сложившейся ситуации ожидает и трудовой коллектив компании. Около 4000 человек остаются без работы и не могут получить причитающуюся им зарплату.

Напомним, 31 декабря торговые центры сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Киеве и других городах были заблокированы вооруженными людьми под руководством представителей “Смарт-Холдинга”.

Розничная сеть “Амстор” была создана в 2003 году Владимиром Вагоровским. Оборот сети в 2013 году составил 4 млрд. грн.