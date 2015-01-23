Минюст ликвидирует исполнительную и регистрационную службы

Государственные исполнительная и регистрационная службы будут ликвидированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова.

«У нас есть очень много вопросов по поводу работы Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы. В свое время эти органы были созданы и выведены из системы Министерства юстиции в центральные органы исполнительной власти под конкретные лица, желавшие руководить этими направлениями. На сегодняшний день мы имеем очень много жалоб на качество предоставления услуг этими двумя органами исполнительной власти, которые превратились во взяточников, только так зарабатывающих средства. Мы приняли решение о ликвидации Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы Украины. Мы передаем полномочия по реализации государственной политики в сфере принудительного исполнения решений и в сфере государственной регистрации Министерству юстиции на сегодняшний момент, но это не является самоцелью», - сказала она, подчеркнув, что реформирование служб будет проводиться в много этапов.

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«В конце данной реформы мы стремимся оказаться в системе, где исполнение решений судов будет осуществляться по смешанной системе. Кроме государственных исполнителей, мы будем иметь частную исполнительную службу. Мы создадим отдельное вознаграждение для государственных исполнителей по результатам эффективности их работы. Таким образом, они будут иметь стимул и мотивацию», - добавила Севостьянова.

Также, по ее словам, в рамках реформирования Государственной регистрационной службы ее функции должны будут постепенно передаваться органам местного самоуправления.