Российский банк по ошибке «выдал» одной из беднейших стран мира $12 миллиардов кредита

ВТБ назвал данные ЦБ “операционной ошибкой”, заявив об отсутствии подобного кредита.

Одно из беднейших государств мира - Центральноафриканская республика (ЦАР) - во вторник стало неожиданно богаче, по крайней мере, на бумаге, когда российский Центробанк сообщил, что ВТБ одолжил стране $12 миллиардов.

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ВТБ назвал данные ЦБ “операционной ошибкой”, заявив об отсутствии подобного кредита, сообщает Рейтер.

Сведения о кредите значатся в квартальном финансовом отчете ВТБ, опубликованном ЦБР. Доклад включает в себя таблицу, в которой перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября текущего года. Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801.933.814.000 рублей ($11,99 миллиарда), что более чем в шесть раз превышает годовой ВВП страны.

В ответ на запрос Рейтер ВТБ сообщил, что такого кредита не существует.

“У банка ВТБ нет exposure такого объёма на ЦАР. Скорее всего, речь идёт об операционной ошибке Системы при кодировании стран”, - сообщила пресс-служба ВТБ.

Банк не сообщил, кто виноват в ошибке и как такая огромная сумма могла появиться в отчете незамеченной.

Пресс-секретарь правительства ЦАР сказал, что не располагает информацией о кредите, однако отметил, что его размер столь велик по сравнению с ВВП его страны, что данные не выглядят достоверными.

“У нас нет такой информации. Однако она не выглядит правдоподобно, поскольку сумма в $11 миллиардов превышает заемные возможности ЦАР”, - сказал Анж Максим Казаги.

“Мы являемся членами МВФ (Международного валютного фонда). Когда член МВФ хочет взять кредит..., он должен обсудить это с МВФ”.

Из данных регулятора следует, что российский госбанк ВТБ или его дочерние компании выделили заемщикам в Центральноафриканской Республике (ЦАР) кредит в размере $12 миллиардов в третьем квартале текущего года.

В данных не указано, кто был получателем кредита, какова была его цель, когда он был выдан и на каких условиях.

Население ЦАР составляет пять миллионов человек, а ВВП - $1,95 миллиарда, следует из данных Всемирного банка.

За последние несколько лет Россия стала налаживать активные связи с ЦАР в сфере безопасности и бизнеса.

Россия направила в ЦАР оружие и десятки контрактников для обучения местных военных и охраны рудников, в то время как гражданин РФ является советником президента страны Фостен-Арканжа Туадеры по безопасности.