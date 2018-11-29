Гройсман заверил, что военное положение не повлияет на украинский бизнес

Премьер-министр подчеркнул, что правовой режим военного положения касается особых механизмов защиты территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что военное положение не повлияет на условия ведения бизнеса в Украине.

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Об этом он заявил во время бизнес-форума в Германии.

По словам Гройсмана, введение военного положения "никоим образом не может касаться ни бизнеса, ни прав и свобод украинских граждан".

Премьер-министр подчеркнул, что правовой режим военного положения касается особых механизмов защиты территориальной целостности государства и мобилизации всех оборонных возможностей Украины. "Мы видим, что уже почти пятый год подряд Россия и российский режим пренебрегают всеми правами. Мы должны совершенно четко бороться за наши ценности, за территориальную целостность и независимость нашего государства", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 дней, до 26 декабря.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.