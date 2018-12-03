Аутлет-городок «Мануфактура» стал победителем в номинации Retail&Development Business Awards 2018

Совсем недавно в Киеве состоялась церемония Retail&Development Business Awards 2018, где аутлет-городок «Мануфактура» стал победителем в номинации «Лучший аутлет-центр». Победителей определяли голосованием экспертного совета и открытым голосованием участников рынка ритейла.

«Мануфактура» - был первым в Украине проектом аутлет городка. В одном месте собраны товары люксового и премиального сегмента со скидками до 70%. Посещение аутлета стало частью любой туристической программы. К услугам посетителей более 500 брендов бренды люксового сегмента Gucci, Prada, Miu Miu, Dolce and Gabbana, YSL, и множество других марок до премиального сегмента Lacoste, Cacharel, US Polo и другие.

Это единственный городок, который соединил люксовый шопинг с туристической программой. К нам приезжают азиатские туристы уже целыми автобусами, по их пожеланиям посещение Мануфактуры входит в программу пребывания. Поскольку конкуренция в ритейле растет из-за глобализации, у клиента есть множество вариантов совершить покупку. Мы не останавливаемся на достигнутом, будем и дальше расширять список брендов и магазинов представленных в Мануфактуре», - отметила управляющий директор аутлет-городка «Мануфактура» Ольга Троян.

Победителей определяли голосованием экспертного совета и открытым голосованием участников рынка ритейла. В этом году рейтинг RDBAwards предусматривал 26 номинаций, среди которых 15 номинаций в ритейле, 6 в e-commerce и 5 в девелопменте.