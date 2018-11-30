Украинский фармрынок нуждается в жестком регулировании – Шимкив

Четкие государственные требования к фармрынку помогут привлечь в отрасль зарубежных инвесторов.

Украинский фармацевтический рынок нуждается в усилении государственного контроля для повышения качества продаваемых в стране лекарственных средств.

Об этом заявил председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив на Киевском инвестиционном форуме.

По его мнению, отсутствие жесткого регулирования приводит к появлению на отечественном рынке некачественной продукции. В то же время, украинские производители способны соответствовать высоким требованиям госрегуляторов, поскольку они за последние годы вложили много средств и усилий в развитие. К примеру, "Дарница" ежегодно инвестирует в исследования и разработки 10% своего валового дохода.

"Украинские требования к фармпроизводству уже очень серьёзные. И мы готовы к жесткому регулированию. Как и международная фарма, которая производит качественную продукцию", - убежден Дмитрий Шимкив.

По его мнению, четкие государственные требования к фарме помогут привлечь зарубежных инвесторов в эту отрасль.

"Инвесторы в фарме как раз на это смотрят. Они хотят видеть серьезного регулятора на рынке", - отметил глава исполнительного совета управляющей компании "Дарницы".

Он также подчеркнул, что адаптированные к украинскому рынку европейские стандарты регулирования уже существуют, и вопрос лишь в их скорейшем утверждении госорганами.

Как сообщалось, в Украине работают 115 фармацевтических компаний. В 2017 году они инвестировали в исследования и разработки 1,8 миллиарда гривень, причем 99% этих инвестиций были сделаны за счет собственных, а не заемных средств. В настоящее время украинские фармацевты проводят более 400 клинических исследований.

Объём продаж фармацевтической продукции в Украине в 2017 году вырос на 20% – до 70 миллиардов гривень. В натуральном выражении рост составил 7% – до 1,224 миллиарда упаковок.