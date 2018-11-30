Рубль показал худшую динамику среди валют развивающихся рынков

Российская валюта падает по отношению к доллару и евро, а также продемонстрировала худшую динамику среди развивающихся рынков на фоне агрессии РФ в Керченском проливе.

Рубль в конце ноября продемонстрировал худшую динамику среди национальных валют развивающихся рынков, пишет Bloomberg.

Читайте такжеВ России еще на год продлили заморозку пенсий

По его данным, российская валюта может завершить месяц в минусе уже второй раз подряд. Пессимизм инвесторов, в частности, усилился после отмены двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине.​

Агентство подчеркивает, что активы развивающихся рынков дешевеют в ожидании переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, а на следующей неделе, перед заседанием ОПЕК, самое резкое за последние десять лет снижение может показать нефть.

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 30 ноября, рубль падает по отношению к бивалютной корзине. Уже на открытии сессии российская валюта стала падать относительно уровня закрытия предыдущего дня:

доллар подорожал до 66,4 руб. (на момент закрытия — 66,2 руб.), а потом прибавил 30 коп.;

евро сначала торговался по 75,6 руб. (на момент закрытия — 75,4 руб.), а позднее — по 75,9 руб, передает РБК.

Несколькими днями ранее, 27 ноября, Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты в мире. Раньше таковой была турецкая лира, однако она укрепилась после серьезного кризиса в августе на фоне разногласий между Анкарой и Вашингтоном, которые закончились снятием американских ограничений и повышением ключевой ставки до 24% национальным Центробанком.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские военные совместно с ФСБ захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из черноморского порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря.

Позже во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и заблокированы. По катеру "Бердянск" был открыт огонь на поражение из 30-миллиметровой пушки российского сторожевого корабля. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.