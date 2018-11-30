В Украине стартовала продажа елок: сколько будет стоить новогодняя красавица

Лесхозы ведомства в 2018 году намерены реализовать около 500 тыс. штук новогодних елок по цене 60-70 грн за погонный метр.

Государственное агентство лесного хозяйства Украины начало реализацию новогодних елок, заготовленных на плантациях или во время проведения оздоровительных рубок, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или во время проведения рубок формирования и заготовления лесов", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие методы минимизируют вред для окружающей среды и Гослесагентство принимает меры для обеспечения потребности в новогодних елках, не причиняя вреда лесу.

Как отмечается в сообщении, специальные плантации новогодних елок созданы на площади около 5 тыс. га, где растет 15 млн штук хвойных деревьев разных пород и возрастов. Ежегодно в декабре предусматривается проведение рубок ухода за лесом в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно выбрать около 1 млн штук новогодних елок.

В Гослесагентстве уточнили, что в ассортимент пород, которые выращиваются в качестве новогодних елок, входят сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская и пихта белая.

В этом году государственные лесохозяйственные предприятия намерены реализовать около 500 тыс. штук новогодних елок. При этом выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей, отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что ценовая политика на новогодние елки в 2018 году останется в среднем на уровне прошлого года. В частности, средняя по Украине цена при покупке елок в государственных лесхозах составляет 60-70 грн за погонный метр.

Согласно сообщению, в сферу управления Гослесагентства входит 73% лесного фонда Украины, а поэтому обеспечением новогодними елками занимаются, кроме предприятий ведомства, и другие лесопользователи.

Как сообщал УНИАН, в новогодне-рождественский период 2017-2018 гг. лесохозяйственные предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализовали более 557 тыс. новогодних елок.