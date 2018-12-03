Госуправление делами закупит два Mercedes-Benz s600 за 42 миллиона

При этом на рынке автомобиль Mercedes-Benz s600 стоит около 5 миллионов гривень.

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" намерена закупить до конца текущего года два автомобиля Mercedes-Benz s600 у общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" за 41,985 миллиона гривень с НДС.

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Согласно информации в системе электронных государственных закупок Prozorro, намерение о подписании соответствующего договора было опубликовано 29 ноября.

Согласно информации, данная закупка проводится по переговорной процедуре, а не на открытом тендере. То есть заказчик заключает договор о закупке после проведения переговоров с одним или несколькими участниками.

"Если заказчиком был дважды отменен тендер из-за отсутствия достаточного количества участников, при этом предмет закупки, его технические и качественные характеристики, а также требования к участнику не должны отличаться от требований, которые были определены заказчиком в тендерной документации", - говорится в обоснование применения переговорной процедуры.

Срок поставки авто – 30 декабря 2018 года.

В то же время на рынке автомобиль Mercedes-Benz s600 стоит около 5 миллионов гривень.

Также, согласно информации в системе Prozorro, "Автобаза Государственного управления делами" в этом году проводила аналогичный тендер. Тогда компания "КАР Тюнинг эксклюзив" предложила два авто Mercedes-Benz s650 Maybach за 30,37 миллиона гривень.

Однако 16 июля тендер был отменен в связи с тем, что заявки для участия в торгах подали менее двух компаний.

Как сообщал УНИАН, в этом году филиал акционерной компании "Укрзализныця" – "Юго-Западная железная дорога" закупила 5 автомобилей Toyota общей стоимостью 3,609 миллиона гривень.