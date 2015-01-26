Американские IT-компании одна за другой сворачивают работу в оккупированном Крыму

С 1 февраля ограничения коснутся и магазина приложений Google Play, поскольку загрузка приложений считается экспортом. Доступ сохранится к бесплатным услугам Google (поиск, почта, карты), пишет "Коммерсант".

"Крым теперь будет сидеть в VPN (Virtual Private Network — технология, обеспечивающая сетевые соединения поверх интернета) - это, когда ты связываешься с сервером, например, в Америке, и сидишь в сети как бы "оттуда", - полагает технический директор Redmadrobot Артур Сахаров. - Такой период отсутствия или запрета доступа к Android Market (прежнее название Google Play) и iTunes уже был и в Украине, и в России. Пользователи привозили подарочные карточки Apple, пополняли ими баланс и через американские аккаунты покупали себе приложения. Крым шагнет сейчас в те времена".

Уведомила своих клиентов об остановке работы на аннексированном полуострове платежная система PayPal, принадлежащая крупнейшему в мире интернет-аукциону eBay.

Читайте такжеГиркин признался, что голосовать за аннексию Крыма депутатов заставили вооруженные люди (видео)Вслед за Visa и MasterCard международный платежный сервис PayPal уведомил клиентов о прекращении работы в оккупированном Крыму. "Являясь глобальной компанией, предоставляющей финансовые услуги, мы делаем все возможное для того, чтобы соответствовать законодательству по всему миру. Однако в настоящее время мы не можем предоставлять свои услуги клиентам в Крыму", - заявили в PayPal.

Вслед за заявлением PayPal об ограничении для своих пользователей в оккупированном Крыму работы ряда сервисов, требующих операций по оплате или загрузке программного обеспечения (ПО), объявил Google.