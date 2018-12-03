Запрет на выкладку сигарет на прилавках приведет к потерям Госбюджета в размере 3,7 миллиарда гривень

По оценкам Национальной организации розничной торговли, после введения запрета на выкладку сигарет закроются до 30% торговых точек.

В случае, если Верховная Рада примет проект закона №4030а, которым запрещается выкладка сигарет на прилавках, потери Госбюджета составят 3,7 млрд гривен и еще 200 млн не досчитаются местные бюджеты, пишет "Бизнес Цензор".

Согласно исследованию издания, авторы законопроекта, среди которых Ольга Богомолец, Олег Мусий, Анна Гопко и другие, не предоставили экономического обоснования предлагаемому запрету и не провели исследование его влиянии на здоровье нации.

Как гласит Бюджетный кодекс, субъекты законодательной инициативы, внося проекты законов, которые влекут за собой сокращение доходов бюджета, одновременно обязаны либо предложить статьи расходов, которые нужно урезать, либо найти равноценные компенсаторы. Этого сделано не было.

По оценкам Национальной организации розничной торговли, после введения запрета на выкладку сигарет закроются до 30% торговых точек. Кроме того, доля курильщиков в странах, где такой запрет был введен, не уменьшилась, а выросла, в том числе и среди несовершеннолетних.

По данным Главного научно-экспертного управления ВР, проект закона №4030а не достигнет своей цели и написан с рядом неточностей, ошибок и неправдивых данных. В частности, в Конвенции Всемирной организации охраны здоровья нет требования о запрете курения в помещениях любой форм собственности, о чем говорят авторы проекта.