Кабмин хочет сформировать в 2019 году набсоветы в пяти госкомпаниях

Две из них - "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Кабинет министров планирует в 2019 году сформировать наблюдательные советы для пяти государственных компаний, двумя из которых станут "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.

"На следующий год мы планируем сформировать еще пять наблюдательных советов для особо важных государственных предприятий. Уже начали подготовку к отбору по "Укргидроэнерго" и "Энергоатому". Впоследствии определим еще три предприятия. Это будут независимые наблюдательные советы, в которых большинство мест отведено именно независимым кандидатам. Они будут сформированы из самых сильных профессионалов, имеющих в своем портфолио успешный управленческий опыт и существенные достижения", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает создание наблюдательных советов и преобразование госпредприятий в акционерные общества.