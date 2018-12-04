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Децентрализация в Украине пока не является необратимой – Гройсман

12:58, 04 декабря 2018
Разное
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Владимир Гройсман / REUTERS

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Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам реформирования местного самоуправления, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть этап, когда реформы нужно генерировать, потом реформы нужно принимать и внедрять, но не забывайте, что любую реформу нужно защищать. И мы четко сегодня можем сказать, что необратимости в этом процессе пока нет. Она держится на наших лидерских позициях. Я думаю, что вы более чем уверены, что, если кто-то будет посягать на местное самоуправление, первым на передовой буду стоять я и защищать. Но нам нужно, чтобы защищала институция, в том числе национальное законодательство", - сказал он.

По словам премьера, именно поэтому он выступает за то, чтобы прописать в Конституции положение о необратимости завершения реформы децентрализации.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман выступил за внесение изменений в Конституцию Украины для окончательного закрепления права общин на объединение и определение развития территорий.

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