В Украине создадут систему прогнозирования паводков для предотвращения стихийных бедствий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила руководитель проектов департамента систем технологического мониторинга «Банкомсвязи» Юлия Олифир.

«В рамках совместной операционной программы «Украина-Румыния-Республика Молдова 2007-2013 гг.» начато создание комплексной системы общенационального противопаводкового мониторинга на реках Сирет и Прут», - сказала Олифир.

По её словам, проект создания системы мониторинга паводков финансируется за счет Европейского союза. Это связано, в первую очередь, с тем, что последствия разлива данных рек кроме Украины, также проявляются на территориях соседних государств – Молдовы и Румынии.

Присутствующий на пресс-конференции директор департамента систем технологического мониторинга «Банкомсвязи» Николай Курган отметил, что на данный проект Европейский союз выделил 14,7 млн. грн.

«На данный контракт Европейский союз выделил 14 млн. 680 тыс. грн. Данная сумма включает не только услуги, но и закупку оборудования – это и серверное оборудование, и хранилище данных, и другое», - сказал Курган. По его словам, в рамках данного проекта будет создана система для сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных о территориальных объектах, цифровые карты местности и карты возможных рисков в бассейнах рек Прут и Сирет.

Также в рамках проекта "Предупреждение и защита от наводнений в верхних бассейнах рек Сирет и Прут методом внедрения современной системы мониторинга с автоматическими станциями - EAST AVERT" будет создана сеть автоматических гидропостов (до конца июля 2015 года).«На гидропостах будет устанавливаться 3 вида оборудования – это уровнемеры, осадкомеры и кабельные переправы. Данные будут передаваться по GSM (мобильная связь - УНИАН) и GPRS-каналам (спутниковая связь - УНИАН) », - добавил Курган.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции заведующий отделом математического моделирования внешней среды института проблем математических машин и систем НАН Украины Марк Железняк, внедрение данной системы позволит получать точную информацию об уровнях воды с гидропостов и даст возможность прогнозировать риски паводков. Также с помощью комплексной системы можно будет смоделировать возможные сценарии развития наводнений, оценить их последствия, а также создать систему информирования граждан для сокращения человеческих потерь при паводках.

«К сожалению, такой системы у нас не было при паводках в 2008 году, поэтому и возникли такие катастрофические последствия», - подчеркнул Железняк, добавив, что по многим расчетам, частота паводков с каждым годом будет увеличиваться и вероятность возникновения в ближайшее время наводнения, подобного с произошедшим в 2008 году, очень высока.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 года Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области пострадали от сильнейших за последние 60 лет паводков. За время наводнения погибло 30 человек. Общие убытки оценивались в сумму 3-4 млрд. грн. Кроме Западной Украины от наводнения пострадали также соседние регионы Молдовы, Румынии, Словакии и Венгрии.

Справка УНИАН. Компания «Банкомсвязь» была основана в 1993 году и занимается разработкой, проектированием, строительством и обслуживанием информационных систем для корпоративных клиентов.

Основными направлениями работы компании являются системная интеграция и дистрибуция компьютерного и телекоммуникационного оборудования и материалов.