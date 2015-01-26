"Смарт-холдинг" не дает возобновить работу "Амстор" - руководитель

Как сообщается, 22 января законные руководители вернулись на свои рабочие места в 14 магазинах "Амстор" чтобы провести встречи с коллективами, организовать ревизию остатков, проверить состояние магазинов. Однако, охрана, выставленная "Смартом", препятствовала легитимным управленцам. Это подтверждают видеозаписи, размещенные в соцсетях, пишет УНН.

"На словах они обещают восстановить нормальную работу магазинов. А на деле - не пускают тех, кто многолетней работой доказал, что может управлять магазинами", - прокомментировал действия "Смарт-холдинга" Александр Вагоровский.

Руководитель сети обращает внимание, что обещанные "Смартом" сроки запуска неоднократно переносились. Он считает, что "Смарт-холдинг" не в состоянии организовать хозяйственную деятельность из-за отсутствия компетентных кадров и понимания процессов.

"Рейдеры блокируют возможность возобновить работу "Амстор" с 31 декабря. Компании были украдены, поэтому счета арестованы. Остатки разворовываются, товары портятся, несут потери поставщики и арендаторы, сотрудникам не выплачивается законная зарплата. Уже очевидно, что "Смарт" не по зубам этот кусок", - подчеркнул Александр Вагоровский.

Александр Вагоровский отметил, что в результате действий "Смарт-холдинга" наносится вред национальной экономике.

"Потери несут более 600 поставщиков, которые потеряли один из каналов продаж. На улице остаются 4000 сотрудников сети "Амстор" без работы", - подчеркнул Александр Вагоровский.

По его данным, с момента рейдерского захвата потери оборота составили 120 млн грн.

Напомним, 31 декабря торговые центры сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Киеве и других городах были заблокированы вооруженными людьми под руководством представителей "Смарт-холдинга".

Розничная сеть "Амстор" была создана в 2003 году Владимиром Вагоровским. Оборот сети в 2013 году составил 4 млрд грн. Сеть объединяет 37 торговых центров, из которых 17 находятся в зоне "АТО" и не контролируются менеджментом и владельцами компании.