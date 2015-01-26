Филатов просит президента назначить легитимного главу Фонда госимущества

Глава Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Борис Филатов обратился к Президенту Украины с просьбой назначить легитимного главу Фонда государственного имущества Украины, подав на рассмотрение парламента кандидатуру на должность руководителя Фонда.

«С момента назначения Парфененко Д.М. на должность и.с. главы ФГИУ прошло уже более семи месяцев. Таким образом, на сегодняшний день в Украине фактически отсутствует легитимный глава ФГИУ, что ставит под сомнение возможность законного осуществления каких-либо приватизационных процессов. Любые решения за подписью и.о. главы Фонда могут быть в дальнейшем оспорены в суде. Поэтому Президент должен как можно скорее определиться со своим выбором. Верховная Рада рассмотрит любую кандидатуру, которую подаст Президент. Это безусловное право Президента, но он должен определиться в кратчайшие сроки», - заявил Филатов.

Читайте такжеПоступления от приватизации за 2014 год составили 465,9 млн гривень

Напомним, распоряжением Кабинета Министров Украины «Про временное исполнение обязанностей главы Фонда государственного имущества Украины Парфененко Д.М.» от 20.06.2014 г. №569-р Дмитрий Парфененко был назначен исполняющим обязанности главы ФГИУ. Но согласно ст. 1 Закона Украины «О временном исполнении обязанностей должностными лицами, которых назначает на должность при согласии Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховая Рада с подачи Президента Украины» в случае увольнения (отставки) руководителя, обязанности уволенного временно, но не более одного месяца, исполняет первый заместитель.