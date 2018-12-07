В России начали готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Центробанк просит малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты.

Банк России разослал письмо малым банкам с просьбой найти запасного партнера, который бы смог обслуживать данные по их банковским картам.

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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке, делается это в связи с возможными новыми санкциями со стороны США.

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры. ЦБ рекомендует мелким банкам заключить запасной договор с еще одним банком, который в случае чего смог бы обеспечить бесперебойность работы банковских карт.

Крупнейшими игроками в качестве банков-операторов связи с платежными системами выступают РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. В ЦБ утверждают, что письмо разослано для снижения рисков в платежных системах, отмечая, что это международная практика, однако участники рынка не очень понимают опасений регулятора.

Издание также отмечает, что смена банка-партнера — это долгий и болезненный процесс, который занимает около 3-6 месяцев, а также сопровождается сбоями в работе банковских карт. Смена процессингового контрагента для банка обойдется примерно в 100 тысяч долларов.

Источники издания утверждают, что ЦБ таким образом страхуется не только от возможного падения крупных банков, которые зачастую нарушают работу мелких партнеров, но и от возможных новых санкций со стороны США.

Как резюмирует издание, на работе банковских карт внутри России потенциальные санкции не отразятся — они проходят через российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), однако за рубежом работать карты не будут.