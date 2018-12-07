Филиппины закупят американские вертолеты вместо российских

Контракт на покупку 16 вертолетов Black Hawk будет заключен в начале 2019 года.

Филиппины купят у американской Sikorsky Aircraft Corp 16 вертолетов Black Hawk за $240 миллионов, отказавшись от идеи приобрести более дешевые российские вертолеты из-за санкций США в отношении экспорта российских вооружений.

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Об этом сообщил в пятницу филиппинский министр обороны, передает Рейтер.

Изначально Филиппины договорились о покупке у Канады 16 вертолетов Bell 412, но в феврале сделка была отменена из-за опасений Оттавы, что вертолеты могут быть использованы для борьбы с повстанцами.

После этого Филиппины рассматривали покупку ряда других вертолетов, в том числе S-70 Black Hawk, производимых Sikorsky Aircraft, российских Ми-171, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сказал, что контракт на покупку 16 вертолетов Black Hawk будет заключен в начале 2019 года, хотя предложенная Россией цена была одной из самых низких.

“Но платить им очень трудно из-за санкций США”, - сказал Лорензана журналистам.

S-70 Black Hawk - многоцелевой вертолет. Филиппины также планируют приобрести до 10 боевых вертолетов в 2019 году.