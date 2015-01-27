"Независимые профсоюзы Украины" требуют от СБУ проверить деятельность Ощадбанка

Об этом сообщил сопредседатель "Независимых профсоюзов Украины" Дмитрий Филипчук.

Общественные активисты провели акцию протеста возле главного офиса "Ощадбанка" с требованием освободить от должности его главу Андрея Пышного в связи с неоднократными сообщениями в СМИ о незаконной работе отделений госбанка на территории, неподконтрольной украинским властям, а также о сотрудничестве банка с незаконными вооруженными формированиями, сообщает РБК-Украина.

По словам Филипчука, этот митинг уже не первый, но никакой реакции на требования митингующих со стороны властей не последовало.

"Мы просим СБУ инициировать проверку изложенной информации, которая была распространена в СМИ, дать надлежащую оценку законности деятельности "Ощадбанка" и предпринять соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Украины", - отметил Филипчук.

Участница митинга Катерина Никитюк также озвучила текст обращения к наблюдательному совету "Ощадбанка" о принятии мер в отношении нынешнего главы банка Пышного. "Учитывая, что факты нарушения закона произошли за время пребывания в должности Андрея Пышного, считаем его дальнейшее пребывание в должности главы правления государственного банка невозможным, на основании пункта 34 Статута "Государственного Ощадбанка Украины" просим освободить от должности главу правления Андрея Пышного", - процитировала документ Никитюк.

По завершению митинга активисты во главе с сопредседателями ОО "Независимые профсоюза Украины" прошлись маршем по центру Киева и зарегистрировали заявление в центральном управлении СБУ. Обращение к наблюдательному совету "Ощадбанка" во время митинга было публично передано представителю пресс-службы банка.

Напомним, 16 января активисты провели митинг против незаконной деятельности "Ощадбанка" на Донбассе. Андрей Пышный вышел к митингующим, но, по словам активистов, не смог ответить на вопросы касаемо своей заработной платы и критериев, по которым смог занять должность руководителя "Ощадбанка".