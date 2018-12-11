Суд в Канаде пока не отпустил под залог финдиректора Huawei

Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран.

Суд в канадском Ванкувере не вынес решения по вопросу об освобождении под залог ранее арестованной в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщила газета Star Vancouver.

Суд не смог принять решение об освобождении Мэн Ваньчжоу под залог в $15 млн, предложенный ее мужем Лю Сяоцзун, в связи с тем, что он не является резидентом Канады. Как отмечает издание, заседание суда продолжится во вторник. Об этом пишет ТСН.

Ранее сообщалось, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и выступила с требованием об освобождении под залог до решения суда об экстрадиции ее в США.

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Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.

Как сообщалось, МИД КНР после ареста Мэн Ваньчжоу вызвал посла США в Пекине и заявил ему протест китайской стороны.

В субботу МИД КНР также вызвал канадского посла, призвав "немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав".

Напомним, что ранее США призвали союзников прекратить использовать оборудование Huawei.

Добавим, что в Ванкувере при пересечении канадской границы на запрос США задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу. Америка подозревает ее в организации уклонения компанией от выполнения санкций США в отношении Ирана. В МИД Китая раскритиковали задержание, требуя освободить Ванжу.