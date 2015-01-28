Украина получит от Китая финансовую помощь

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как ожидается, средства пойдут на реализацию различных проектов, включая приоритетные проекты по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.

«Соглашение предусматривает, что проекты будут согласованы дополнительными межправительственными договорами», - подчеркнули в Минэкономразвития, добавив, что соглашение подписали заместитель министра экономразития Игорь Веремий и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Чжан Сиюнь.

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Справка УНИАН. Украина много лет сотрудничает с Китаем во многих сферах, таких как сельское хозяйство, транспорт, медицина. В 2011 году украинско-китайские отношения были официально закреплены совместной декларацией как отношения стратегического партнерства. Между странами действует программа развития отношений на 2014-2018 годы.