Контрабанда сигарет становится одним из источников финансирования мирового терроризма – эксперты

Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявила американский профессор Луиза Шелли, основатель Института вопросов терроризма, международной преступности и коррупции.

По словам ученого, нелегальная торговля табачными изделиями является одним из основных источников финансирования Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), передает РБК-Украина.

"Ранее ИГИЛ получала средства из стран Персидского залива. Сейчас один из ключевых источников финансирования - нелегальная продажа нефти. Но ИГИЛ дифференцировал свою бизнес-модель и действует во многих нелегальных сферах. Среди них наиболее доходные - это контрабанда табачных изделий и порнография", - объяснила Шелли.

Похожие данные дает и Europol. По их информации, в Европейском Союзе нелегальными сигаретами занимаются в основном преступные группировки из Восточной Европы и Вьетнама. Но в этом бизнесе имеют свой интерес и многие террористические организации - в т.ч. Аль-Каида и Талибан. Информацию об этом Europol опубликовал еще в 2012 г., по результатам исследования для Совета безопасности ООН.

Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл оценивает прибыль организованной преступности от нелегального оборота табачных изделий в 40-50 млрд долл. в год - выше, чем прибыль от контрабанды наркотиков.

Одна из причин такой популярности табачного контрафакта - высокая прибыльность при относительно низких рисках (по сравнению с контрабандой наркотиков). Так, в Евросоюзе прибыльность нелегальной торговли табаком оценивается в 6 млрд. евро в год, а раскрываемость преступлений, связанных с табачным контрафактом, не превышает 5%.

По прогнозам Euromonitor, в 2015 г. объем мирового рынка незаконного производства и нелегальной торговли табачными изделиями продолжит расти и к 2016 г. превысит 660 млрд сигарет (11-12% мирового рынка табачных изделий).

Напомним, ранее сообщалось, что 21 января Служба безопасности Украины выявила новый канал финансирования непризнанной "Донецкой народной республики" через незаконную реализацию контрафактной табачной продукции в контролируемых боевиками районах Донецкой и Луганской областей

"Средства для боевиков поступали от незаконной реализации контрафактной табачной продукции в контролируемых боевиками районах Донецкой и Луганской областей. Разветвленную сеть для поставки и продажи сигарет владельцы теневого бизнеса создали совместно с главой т.н. "министерства доходов и сборов ДНР" Александром Тимофеевым по кличке "Ташкент" и двумя его подельниками", - заявили в СБУ.

В СБУ установили, что в декабре 2014 г. от реализации контрафактного табака ДНР получила около 3 млн грн наличными.