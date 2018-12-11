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Правительство выделит до 350 миллионов на инновации

17:39, 11 декабря 2018
Разное
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Владимир Гройсман / REUTERS

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса".

"Фактически в следующем году, я думаю, что около 300-350 миллионов мы сможем выделить на поддержку инноваций", - сказал он.

По словам премьера, эти средства могут быть направлены как на создание инновационной продукции, так и на поддержку стартапов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций.

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Теги: #Гройсман#Кабмин