Правительство выделит до 350 миллионов на инновации
17:39, 11 декабря 2018Разное
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Эти средства могут быть направлены как на создание инновационной продукции, так и на поддержку стартапов.
Владимир Гройсман / REUTERS
Кабинет министров Украины планирует в 2019 году выделить 300-350 млн грн на инновации через Фонд поддержки инноваций.
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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса".
"Фактически в следующем году, я думаю, что около 300-350 миллионов мы сможем выделить на поддержку инноваций", - сказал он.
По словам премьера, эти средства могут быть направлены как на создание инновационной продукции, так и на поддержку стартапов.
Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций.
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