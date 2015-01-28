Украинцы в Крыму требуют перекрыть поставки электроэнергии и продуктов на полуостров - Джемилев

Украинцы в Крыму требуют перекрыть поставки электроэнергии и продуктов на полуостров, заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в интервью Delo.ua.

По словам Джемилева, «у крымских татар есть раздражение по поводу того, что украинские власти не перекрывают поставки продукции и электричества на полуостров. Они говорят, что вытерпят это. Но целые караваны с товаром идут из Украины, и это не потому что хотят кормить Крым, а просто зарабатывают, так как там цены выше. Все страны объявляют санкции, а мы (Украина) решили кормить. Когда я в Турции говорю по поводу того, что их корабли заходят в Крым, мне отвечают: «Вы сначала там со своими разберитесь».

Говоря о договореностях Украины с РФ относительно поставок электричества в Крым, Джемилев сказал: «Какая может быть договоренность со страной, которая с тобой воюет? Это приведет к потере государственности. Политики заявляют, мол, мы гуманные, там наши граждане… Как раз таки наши граждане и настаивают на том, чтобы перекрыли (поставки в Крым из Украины)».

По его словам, «перебои с электричеством уже дают результаты. Сейчас на улицах в Крыму вы не увидите российских флагов. Можно услышать только нехорошие слова (в адрес РФ)».

Комментируя то, что 26 января российские силовики провели обыски и изъяли видеоархив телеканала ATR, экс-председатель Меджлиса сообщил, что «российские правоохранители расследуют митинги 26 февраля 2014 года. Хотя нет какой-то практической необходимости делать такое. Вообще ситуация интересная, ведь дело происходило в Украине, а расследуют это российские власти (называя произошедшее "как крымские татары обижали русских"). В этом плане возникает вопрос, какие временные рамки? Может с 1954-го года расследовать? Никакого правового обоснования нет. Пришли, сказали, будто хотят изъять видеоматериалы, снятые 26 февраля. Хотя эти материалы были показаны по телевидению. К тому же они могли запросить их, но они с 200 омоновцами с автоматами в масках изъяли материалы, и не только по расследуемому делу. При этом фотографировали всех собравшихся в поддержку (телеканала ATR) и предупредили, что те будут оштрафованы, так как собрались на несанкционированный митинг. То есть, это больше акция запугивания».

Читайте такжеКрымские зарисовки: чем и как живет полуостровПо словам Джемилева, есть несколько сценариев действий оккупационных властей: «Один из них — создание такой духоты и нетерпимости, чтобы вынудить крымских татар эмигрировать. Подобное было при первой оккупации в 1873 году, когда создавались условия, чтобы крымские татары покидали полуостров. Тогда наш народ эмигрировал в Османскую империю, и теперь там наша диаспора больше, чем в самом Крыму. Второй сценарий - попытка спровоцировать кровавые события. Чтобы произошло кровопролитие, а потом заявить, мол, вот тут террористы. Подобное уже было в Чечне».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В апреле Джемилеву запретили на 5 лет въезд на территорию Крыма.

5 июля Россия запретила на 5 лет въезд в Крым главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.