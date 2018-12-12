Директора Huawei отпустили под залог в $7,5 миллионов

Канадский суд отпустил под залог финансового директора китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Ванкувере по запросу США. Она не может покинуть город и должна носить электронный браслет.

Канадский суд вечером во вторник, 11 декабря, отпустил под залог финансового директора китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в начале месяца по запросу США.

Сумма залога составила 10 миллионов канадских долларов (7,5 миллиона долларов США). Об этом сообщает DW.

Кроме того, Мэн должна была сдать свой паспорт, постоянно носить электронный браслет, не покидать город Ванкувер, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух домов, которые принадлежат ей.

Суд предоставил США 60 дней для того, чтобы представить официальный запрос на экстрадицию Мэн, с момента ее задержания в аэропорту Ванкувера 1 декабря, информирует агентство dpa. Если запрос не будет получен до 8 января 2019 года, ее должны отпустить. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 6 февраля 2019 года.

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Компания Huawei надеется, что в деле Мэн Ваньчжоу будет найденj своевременное решение. "Мы все уверены, что правовые системы Канады и США добьются справедливого выводу в процессе", - заявил представитель Huawei. Ранее компания заявляла, что выполняет все законы и правила во всех странах, где она работает, в частности нормы о экспортном контроле и санкции ООН, США и ЕС.

Канадский прокурор Джон Гибб-Карсли заявил, что министерство юстиции США выступило против освобождения Мэн Ваньчжоу под залог, опасаясь, что она может убежать, ведь в ее распоряжении имеются значительные финансовые ресурсы. Но адвокат подозреваемой Дэвид Мартин заявил суду, что его клиентка никогда бы не убежала, поскольку это бы "смутило Китай".

В свою очередь Мэн Ваньчжоу заявила, что имеет проблемы со здоровьем и должна пройти лечение в больнице Ванкувера из-за гипертонии после ареста. "Я продолжаю чувствовать себя плохо, и меня волнует мое здоровье, которое ухудшается, когда я нахожусь в заключении", - отметила она. Адвокат также добавил, что Мэн, которая раньше жила в Канаде, владеет в Ванкувере двумя домами и готова остаться там с мужем и дочкой, пока длится процесс. Ее муж сказал в суде, что готов к переезду, и готов предоставить залог.