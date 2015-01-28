Абромавичус хочет ликвидировать "Укрэкоресурсы"

Об этом заявил в ходе заседания правительства министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

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"Когда встречаюсь с бизнес-ассоциациями... первое, на что указывают, - это "Укрэкоресурсы", которые собирают деньги на утилизацию тары, а никакая утилизация тары не производится. Поэтому Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, все остальные просят нас убрать это агентство", - сказал Абромавичус.

По словам министра, одной из главных претензий бизнесменов, которую они высказывали в ходе диалога с представителями министерства, была деятельность именно этого агентства.

При этом Абромавичус сообщил, что Минэкономразвития готовит проект правительственного постановления, направленный на демонополизацию рынка утилизации тары и упаковки.

Напомним, в апреле Кабмин назначил главу «Укрэкоресурсов».

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрэкоресурсы" является единственным законным (Постановление № 915 от 26.07.2001 года «О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья») субъектом хозяйственной деятельности, который обеспечивает организацию системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары, упаковочных материалов и отходов как вторичного сырья. «Укрэкоресурсы» дотирует компании, занимающиеся раздельным сбором вторсырья.