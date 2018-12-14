Кабмин уволил первого замглавы Госаудитслужбы Косинова
10:10, 14 декабря 2018Разное
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Его уволили в связи с переходом на другую работу.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров уволил Станислава Косинова с должности первого заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины.
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Об этом говорится в принятом на заседании правительства в среду распоряжении, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер".
"Освободить Косинова Станислава Анатольевича от исполнения обязанностей первого заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины в связи с переходом на другую работу", - сказано в тексте распоряжения.
Справка УНИАН. Станислав Косинов занимал должность первого заместителя главы Госаудитслужбы с июля 2016 года, а до этого несколько лет возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Харьковской области. С 2002 по 2006 годы был народным депутатом Украины четвертого созыва.
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