Кабмин уволил первого замглавы Госаудитслужбы Косинова

Его уволили в связи с переходом на другую работу.

Кабинет министров уволил Станислава Косинова с должности первого заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины.

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Об этом говорится в принятом на заседании правительства в среду распоряжении, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер".

"Освободить Косинова Станислава Анатольевича от исполнения обязанностей первого заместителя главы Государственной аудиторской службы Украины в связи с переходом на другую работу", - сказано в тексте распоряжения.

Справка УНИАН. Станислав Косинов занимал должность первого заместителя главы Госаудитслужбы с июля 2016 года, а до этого несколько лет возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Харьковской области. С 2002 по 2006 годы был народным депутатом Украины четвертого созыва.